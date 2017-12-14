208 مستوطنين يقتحمون الأقصى وسط توتر شديد

قناة الأقصى - القدس المحتلة

تسود المسجد الأقصى المبارك أجواء من التوتر الشديد، اليوم الخميس، عقب أداء عدد من المستوطنين شعائر تلمودية في المسجد المبارك واحتجاج المصلين وحراس المسجد، فضلا عن الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال داخل المسجد على موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى، ومنعتهم من مواصلة أعمالهم فيه.

وقال شهود عيان إن عدد المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية الذين اقتحموا الأقصى منذ الصباح حوالي 208 مستوطنين.

ونشرت قوات الاحتلال قواتها الخاصة والدوريات العسكرية والراجلة في المدينة المقدسة، وفي البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات، وسط دعوات أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "الحانوكاه" الذي يستمر لمدة ثمانية أيام.

في السياق، وجّه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس، دعوات شبابية للمقدسيين الى المشاركة الواسعة في أداء صلاتي المغرب والعشاء في باحة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) للتنديد بفرار الرئيس الامريكي المشؤوم بحق المدينة المقدسة.