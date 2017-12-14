  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بمهرجان مركزي بغزة..

حماس تحيي انطلاقتها الـ30

الخميس 14 ديسمبر 2017 09:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تحيي انطلاقتها الـ30

قناة الأقصى - غزة

من المقرر أن تحيي حركة المقاومة الإسلامية حماس ظهر اليوم الخميس ذكرى 30 انطلاقتها في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

ويحمل مهرجان حماس عنوان "المقاومة قرارنا والوحدة خيارنا".

وتبدأ فعاليات المهرجان الساعة 12 ظهرا بقرآن كريم ومن ثم فقرة إنشاديه لفرقة "الجوقة" التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، ومن ثم يتبعها كلمة لفصائل المقاومة الفلسطينية يلقيها القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، يتبعها فقرة إنشاديه آخري.

وينتهي مهرجان الانطلاقة بكلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتأسست حركة المقاومة الإسلامية عام 1987، لكن وجودها تحت مسميات أخرى في فلسطين يرجع إلى ما قبل ذلك تحت اسم "المرابطون على أرض الإسراء" و"حركة الكفاح الإسلامي".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
Hamas_188653_highres

حماس.. محطات المواجهة والصمود
حماس 30

حماس: ثلاثون عاماً والراية خفّاقة بدماء الشهداء حتى النصر والتحرير
567bea8ebb0b

حماس: حملة الاعتقالات الأخيرة لن توقف انتفاضة شعبنا
thumb

حماس تستنكر زيارة وفد بحريني للكيان الصهيوني

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تبعات التصعيد الخطير

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

حماس.. محطات المواجهة والصمود
منذ 13 دقيقة

208 مستوطنين يقتحمون الأقصى وسط توتر شديد
منذ 8 ساعات

سلسلة استهدافات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
منذ 9 ساعات

الصحة: 378 إصابة خلال مواجهات الأربعاء
منذ 14 ساعة

حماس: ثلاثون عاماً والراية خفّاقة بدماء الشهداء حتى النصر والتحرير
منذ 14 ساعة

إصابة 137 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

مقالات

لن تسقط السماء.. ولن تضيع القدس

لن تسقط السماء.. ولن تضيع القدس

لمى خاطر
ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

د. عبد الستار قاسم
​​القدس لنا

​​القدس لنا

د.أيمن ناهية
​القدس عقيدة ووطن

​القدس عقيدة ووطن

خالد معالي