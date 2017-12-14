حماس تحيي انطلاقتها الـ30

قناة الأقصى - غزة

من المقرر أن تحيي حركة المقاومة الإسلامية حماس ظهر اليوم الخميس ذكرى 30 انطلاقتها في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

ويحمل مهرجان حماس عنوان "المقاومة قرارنا والوحدة خيارنا".

وتبدأ فعاليات المهرجان الساعة 12 ظهرا بقرآن كريم ومن ثم فقرة إنشاديه لفرقة "الجوقة" التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، ومن ثم يتبعها كلمة لفصائل المقاومة الفلسطينية يلقيها القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، يتبعها فقرة إنشاديه آخري.

وينتهي مهرجان الانطلاقة بكلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتأسست حركة المقاومة الإسلامية عام 1987، لكن وجودها تحت مسميات أخرى في فلسطين يرجع إلى ما قبل ذلك تحت اسم "المرابطون على أرض الإسراء" و"حركة الكفاح الإسلامي".