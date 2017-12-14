تقليل الوزن عبر ‫تغيير نظام المكافأة

قناة الأقصى - منوعات

تعد البدانة من أكثر المشاكل ‫الشائعة في وقتنا الحاضر، وهي ترجع لأسباب عدة، كالوراثة ‫والتغذية الخاطئة. ويمكن مواجهة البدانة من خلال التغذية الصحية وبعض ‫الحيل النفسية، كتغيير نظام مكافأة النفس.

‫وقال اختصاصي علم نفس التغذية البروفيسور كريستوف كلوتر، إنه ليس من ‫السهل على المرء التخلص من الوزن الزائد، خاصة لدى الأشخاص الذين ‫يعتمدون على الطعام كمتحكم في المشاعر، مثلا عند الإكثار من تناول ‫الطعام في حالات الغضب أو الحزن؛ حيث لا يمكنهم التوقف بسهولة عن تناول ‫الطعام في أغلب الأحيان.

من جانبه، أشار اختصاصي التغذية وطب الباطنة وأمراض السكري ماتياس ريدل، إلى أن هناك أسبابا عضوية تجعل إنقاص الوزن أمرا صعبا، ومنها ‫علي سبيل المثال الاضطرابات الهرمونية كأمراض الغدة الدرقية، التي تزيد ‫صعوبة إنقاص الوزن.

كما أن هناك بعض الأدوية والعقاقير التي ‫تعزز من زيادة الوزن، بالإضافة إلى أن زيادة الوزن قد ترجع إلى عوامل مرتبطة بالوراثة.

‫وبدورها تنصح خبيرة التغذية إنجريد آكر المرضى باللجوء إلى سجل الطعام، ‫والذي يدون فيه ما يأكله المرء. وأضافت الخبيرة الألمانية أنها ‫تكره سماع كلمة "تغيير النظام الغذائي"، لأن الأمر يبدو كأنه سيتم ‫بسهولة من خلال مفتاح، مشيرة إلى أن التغذية عملية أكثر ديناميكية.

‫وأوضحت قائلة "من المهم لي، متى يمكن أن أقول لا؟ وما ‫الأشياء التي يمكن الحد منها؟ وما العادات الغذائية التي لا تزال ‫مناسبة لي ولحياتي؟" وأكدت آكر أنه يجب طرح مثل هذه الأسئلة أولا.

‫وينصح البروفيسور كريستوف كلوتر باتخاذ خطوات صغيرة، بحيث لا تكون أقل من المطلوب أو أكثر منه، ودائما ما يتطلب النظام "الحوفي" (Limbic System) -يعد بمثابة ‫فص خامس قائم بذاته في المخ وهو المسؤول عن الوظائف الانفعالية في جسم ‫الإنسان- لدينا مكافآت، ويعد الطعام أبسط شكل من أشكال المكافآت.

ولمواجهة البدانة ينبغي تغيير نظام المكافأة، حيث يتم التخلي عن الطعام ‫وتعويض الجسد والروح بشيء بديل، كقراءة كتاب جيد أو مقابلة الأصدقاء، ‫علاوة على أنه يمكن استبدال الكمية بالجودة، فبدلا من تناول قضيب ‫شوكولاتة يمكن تناول اثنين من الحلوى الفاخرة.

وأضاف ماتياس ريدل قائلا "عندما يقول الشخص إنه حاول كثيرا إنقاص وزنه، ‫ولم ينجح، فإن ذلك يرجع إلى أنه يحاول بصورة خاطئة"، مؤكدا أن أنظمة ‫الحمية الغذائية التقييدية تعد محض هراء، حيث يحتاج الجسم إلى نظام ‫غذائي مناسب لإنقاص الوزن بشكل دائم.

‫ويعني النظام الغذائي المناسب تناول المزيد من الخضراوات والفواكه، وما ‫تحتاج من البروتين، وليس الكثير من اللحوم والكربوهيدرات والمكسرات، بالإضافة إلى ‫تناول الدهون الجيدة مثل الأفوكادو، وأن يحل زيت الزيتون محل الدهون الحيوانية كالزبدة والسمن في أغلب الأحيان.

ويمكن للمرء تعرّف ما إذا كان ينبغي عليه إنقاص وزنه أم لا، من خلال ‫محيط البطن. وأوضح ريدل أن القيمة القصوى للنساء تبلغ أقل من 88 سنتيمترا، ‫بينما تصل لدى الرجل إلى أقل من 102 سنتيمتر، وما يزيد عن هذه القيم يعرف ‫باسم البدانة أو السِمنة، نظرا لأن الدهون في منتصف الجسم تجعل المرء ‫عُرضة للأمراض.