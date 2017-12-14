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"تويتر" تطلق مدونتها الرسمية باللغة العربية

الخميس 14 ديسمبر 2017 06:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

"تويتر" تطلق مدونتها الرسمية باللغة العربية

قناة الأقصى - منوعات

قررت"تويتر"، إطلاق أول مدونة خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللغتين العربية والإنجليزية. وستنشر عليها أحدث وأهم الأخبار عن منصة "تويتر" في المنطقة.

وقالت "تويتر"، في بيان، إنها تأخذ على عاتقها مهمة مساعدة الناس على متابعة ما يحدث في العالم لحظة بلحظة وإشراكهم بالحوارات التي تدور حالياً، من الأخبار العاجلة إلى مجالات الاهتمام اليومية بالترفيه والرياضة والسياسة وغير ذلك.

وتتمحور مهمة "تويتر" حول تمكين الناس من توليد الأفكار وتبادلها على الفور.

ومن المقرر أن تتضمن تحديثات المدونة أيضاً مجموعة واسعة من المواضيع تشمل الرياضة والترفيه والأخبار اليومية والتسويق ومبادرات السياسات العامة والإعلانات الحكومية الرسمية.

وتسهيلاً على المستخدمين، تقدم المدونة في الطرف العلوي الأيمن من الشاشة أربعة تبويبات أساسية هي: "أحداث" و"المنتج" و"رؤى" و"الشركة" والتي تتيح لك فرز المنشورات التي تريد قراءتها.

أو يمكنك أن ترشح المنشورات ليظهر منها فقط ما يتضمن "إشارات شائعة" لموضوع معين والذي يمكن اختياره من أسفل الشاشة.

أو تفضل أن تبحث عن موضوع معين عبر أداة البحث الموجودة في أعلى يسار الشاشة.

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