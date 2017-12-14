غالبية الألمان يرفضون الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"الكيان"

قناة الأقصى - ألمانيا

كشف استطلاع موسع للرأي أجرته صحيفة "دي فيلت" المعروفة بتأييدها لإسرائيل في ألمانيا، أن غالبية المستطلعة آراؤهم يرفضون الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وأظهر الاستطلاع -الذي نشرت الصحيفة نتيجته مساء الأربعاء- أن 64% ممن استطلعت آراؤهم عبروا عن رفضهم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من بينهم نحو 48% عبروا عن رفضهم ذلك رفضا مطلقا.

وعبر نحو 27% عن تأييدهم لقرار ترمب، وقال 19% من هذه الفئة إنهم يؤيدون هذا الاعتراف بقوة، في حين عبر 9% من المستطلعين عن مواقف متباينة تجاه هذا الموضوع حسب دي فيلت.

وكشفت نتيجة الاستطلاع أن رفض القرار مثل قاسما مشتركا بين كافة الشرائح العمرية، وأن هذا الرفض جاء بشكل خاص ممن هم فوق 65 عاما، وأوضحت أن 70% من هذه الفئة العمرية من المستطلعين رفضوا هذا الاعتراف.

ولفتت دي فيلت إلى أن المستطلعين من أعضاء حزب "بديل لألمانيا" اليميني الشعبوي المعادي للوحدة الأوروبية واليورو واللاجئين والإسلام أيدوا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بينما عبر غالبية المنتمين لأحزاب أخرى عن رفضهم لقرار ترمب.

وكانت العاصمة الألمانية برلين ومدن ألمانية أخرى شهدت احتجاجات كبيرة مناهضة لقرار الرئيس الأميركي ومتضامنة مع المدينة المقدسة، ووصفت صحف ألمانية هذه الاحتجاجات بأنها الكبرى من بين مثيلاتها بأي عاصمة أو مدينة أوروبية أخرى.