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دون وقوع إصابات

محدث : سلسلة استهدافات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الخميس 14 ديسمبر 2017 01:57 ص بتوقيت القدس المحتلة

سلسلة استهدافات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، غارات مكثفة على أهداف متفرقة في قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن إصابات.

وأفاد مراسلنا بأن دوي انفجارات هائلة يسمع دويها في مناطق متفرقة في قطاع غزة، إثر غارات صهيونية.

وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال الحربية أغارات على موقعي بدر وقريش جنوب مدينة غزة بـ5 صواريخ.

وأضاف أن الاحتلال استهدف أيضا موقع البحرية شمال غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، فيما أغارت على موقع أبو جراد جنوب شرق مدينة غزة.

فيما يسمع أصوات تحليق الطائرات الصهيونية، بشكل واضح في أجواء قطاع غزة.

وفي الأثناء، قصف طائرات الاحتلال بصاروخين موقع "التل" التابع للشرطة البحرية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقبيل قليل، عاودت طائرات الاحتلال غارتها على ذات الموقع غرب دير البلح، بـ3 صواريخ.

كما قصف طائرات الاحتلال أرضا فارغة شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بصاروخ واحد على الأقل.

ويؤكد مراسلونا أن الغارات الصهيونية، لم تسفر عن إصابات، إلا أنها أحدثت أضرارا في ممتلكات المواطنين.

وحلّقت طائرات الاحتلال المروحية بشكل ثابت فوق عرض بحر غزة وخانيونس، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع واقتراب زوارق صهيونية حربية من شاطئ بحر خانيونس جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال مساء الأربعاء اعتراض صاروخين في سماء مستوطنة سديروت أطلقا من قطاع غزة، فيما سقط صاروخ ثالث في المجلس الإقليمي أشكول.

وأصيب عدد من المستوطنين بحالات هلع بينهم مستوطن بجراح وصفت بالطفيفة عقب اعتراض القبة الحديدية للصواريخ فوق سديروت المحاذية لقطاع غزة.

وقالت سلطات الاحتلال إنها ستغلق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون بحجة على إطلاق الصواريخ.

وقال مراسل القناة الصهيونية العاشرة إن عدد الصواريخ التي أطلقت على الكيان الصهيوني، منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لـ"إسرائيل" وصلت إلى 16 صاروخاً .

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة مع قوات الاحتلال، ومظاهرات واحتجاجات واسعة شملت عواصم عربية وإسلامية أوروبية، عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة للكيان.

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