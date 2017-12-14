رئيس بلدية سديروت يدعو لضرب مطلقي الصواريخ دون رحمة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

دعا رئيس بلدية سديروت الليلة، إلى ضرب مطلقي الصواريخ من قطاع غزة دون رحمة، وذلك بعد وقت قصير من تعرض المدينة لإطلاق صاروخين من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس البلدية "ألون دفيدي" بأنه يتوقع من رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير الجيش "أفيغدور ليبرمان" وقائد الأركان "غادي آيزنكوت"، مهاجمة المنظمات الفلسطينية بقطاع غزة دون رحمة. على حد تعبيره.

وأضاف قائلاً بأن مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه سديروت خلال الأيام الأخيرة لا يمكن أن يستمر.

بدوره دعا الناطق السابق بلسان الجيش، عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عن حزب المعسكر الصهيوني "نحمان شاي" الى الرد بقوة على صواريخ الأيام الأخيرة.

وأضاف "شاي" في حديث نقلته صحيفة "معاريف" بأن حماس تجر إسرائيل تدريجياً إلى المواجهة، وهي من تحدد ارتفاع اللهب وتبادر بينما تنجر إسرائيل ، داعياً إلى الرد بقوة عنيفة في بداية مواجهة من هذا النوع، مشيراً إلى أن سكان الغلاف أو الجنوب لا يمكنهم تحمل معركة استنزاف الآن.

وطالب "شاي" بأخذ زمام المبادرة الآن والعمل بحزم وسرعة وتدفيع حماس الثمن باهظاً. على حد تعبيره.