  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

رئيس بلدية سديروت يدعو لضرب مطلقي الصواريخ دون رحمة

الخميس 14 ديسمبر 2017 01:43 ص بتوقيت القدس المحتلة

رئيس بلدية سديروت يدعو لضرب مطلقي الصواريخ دون رحمة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

دعا رئيس بلدية سديروت الليلة، إلى ضرب مطلقي الصواريخ من قطاع غزة دون رحمة، وذلك بعد وقت قصير من تعرض المدينة لإطلاق صاروخين من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس البلدية "ألون دفيدي" بأنه يتوقع من رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير الجيش "أفيغدور ليبرمان" وقائد الأركان "غادي آيزنكوت"، مهاجمة المنظمات الفلسطينية بقطاع غزة دون رحمة. على حد تعبيره.

وأضاف قائلاً بأن مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه سديروت خلال الأيام الأخيرة لا يمكن أن يستمر.

بدوره دعا الناطق السابق بلسان الجيش، عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عن حزب المعسكر الصهيوني "نحمان شاي" الى الرد بقوة على صواريخ الأيام الأخيرة.

وأضاف "شاي" في حديث نقلته صحيفة "معاريف" بأن حماس تجر إسرائيل تدريجياً إلى المواجهة، وهي من تحدد ارتفاع اللهب وتبادر بينما تنجر إسرائيل ، داعياً إلى الرد بقوة عنيفة في بداية مواجهة من هذا النوع، مشيراً إلى أن سكان الغلاف أو الجنوب لا يمكنهم تحمل معركة استنزاف الآن.

وطالب "شاي" بأخذ زمام المبادرة الآن والعمل بحزم وسرعة وتدفيع حماس الثمن باهظاً. على حد تعبيره.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

الاحتلال يقرر إغلاق معابر القطاع رداً على الصواريخ

هنية يبحث مع رئيس البرلمان الأردني تداعيات قرار ترامب
التقاط

ماكرون يدعو نتنياهو إلى تجميد الاستيطان
55c0a6d3c461880c368b45ef

رئيس وزراء ماليزيا: لن نسمح باغتصاب القدس
التقاط

بحر يدعو السلطة بسحب اعترافها بالاحتلال وإنهاء "أوسلو"

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

سلسلة استهدافات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
منذ ساعة

الصحة: 378 إصابة خلال مواجهات الأربعاء
منذ 7 ساعات

حماس: ثلاثون عاماً والراية خفّاقة بدماء الشهداء حتى النصر والتحرير
منذ 6 ساعات

إصابة 137 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة
منذ 7 ساعات

هنية يبحث مع رئيس البرلمان الأردني تداعيات قرار ترامب
منذ 7 ساعات

إصابة 3 فلسطينيين بقمع الاحتلال للمعتصمين في باب العامود

مقالات

لن تسقط السماء.. ولن تضيع القدس

لن تسقط السماء.. ولن تضيع القدس

لمى خاطر
ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

د. عبد الستار قاسم
​​القدس لنا

​​القدس لنا

د.أيمن ناهية
​القدس عقيدة ووطن

​القدس عقيدة ووطن

خالد معالي