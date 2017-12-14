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الصحة: 378 إصابة خلال مواجهات الأربعاء

الخميس 14 ديسمبر 2017 01:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

الصحة: 378 إصابة خلال مواجهات الأربعاء

قناة الأقصى - فلسطين

قالت وزارة الصحة إن المواجهات التي اندلعت، الأربعاء، بين الشبان وجنود الاحتلال الصهيوينة في الضفة الغربية وقطاع غزة أسفرت عن إصابة 378 مواطنا، بينهم 42 إصابة نقلت إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الليلة، أن العدوان الصهيوني على شعبنا خلال الأيام الماضية، أسفر عن إصابة 2281 مواطنا، بينها 469 إصابة تعاملت معها المستشفيات في الضفة والقطاع.

وأوضحت الوزارة أنه نقل إلى مجمع فلسطين الطبي، اليوم، إصابتان بالرصاص الحي، ومستشفى بيت جالا الحكومي 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط، ومستشفى الخليل الحكومي 9 إصابات، إصابتان بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومستشفى رفيديا بنابلس إصابتين إحداها بحجر من مستوطن، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ووصل مستشفى طولكرم الحكومي 4 إصابات متوسطة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ومستشفى أريحا الحكومي 5 إصابات طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي قطاع غزة، تعاملت المستشفيات مع 16 إصابة، 7 منها بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابتان مباشرة بقنابل الغاز، و3 إصابات جراء القصف .

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