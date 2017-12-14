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الاحتلال يقرر إغلاق معابر القطاع رداً على الصواريخ

الخميس 14 ديسمبر 2017 01:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقرر إغلاق معابر القطاع رداً على الصواريخ

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

قرر جيش الاحتلال الصهيوني، الليلة إغلاق معابر قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه الغلاف خلال الأيام الأخيرة.

وذكر الناطق بلسان الجيش بأنه تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم للبضائع جنوبي القطاع ، ومعبر بيت حانون "ايرز" للأفراد شمالي القطاع، ابتداءً من صباح الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ.

وأكد رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع رائد فتوح، في تصريح لمراسلنا، أن الجانب الصهيوني أبلغهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع.

ولفت فتوح إلى أن المعبر سيكون مغلقا بشكلٍ كامل، دون معرفة مدة الإغلاق، أو متى سيُعاد فتحه.

يُشار إلى أن معبر أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، ويتعرض لإغلاق متكررة في الأعياد والظروف الأمنية؛ كما أنه يعمل فقط خمسة أيام أسبوعيًا بمتوسط (400 شاحنة يوميا).

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