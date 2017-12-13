إصابة 137 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

قناة الأقصى

أصيب اليوم الأربعاء، 137 فلسطينيًا إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتيْن وقطاع غزة نصرةً للقدس ورفضاً لقرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبارها عاصمة للاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 124 إصابة في الضفة والقدس؛ 3 بالرصاص الحي و24 بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط.

وأشارت إلى أنها قدمت الإسعاف لـ 87 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، إلى جانب 10 إصابات أخرى؛ عادة ما تكون ضرب مبرح أو إصابات مباشرة بقنابل الغاز والصوت.

وفي قطاع غزة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د.أشرف القدرة، إن إجمالي الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية قد بلغ 13 إصابة؛ 12 بأعيرة نارية وحالة اختناق واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة في رام الله، بأن الطواقم الطبية في المشافي الفلسطينية قدمت العلاج لإصابتين بالرصاص الحي في مجمع فلسطين الطبي برام الله، و4 إصابات بالمطاط في مستشفى بيت جالا الحكومي بمدينة بيت لحم.

وبيّنت أن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات في مستشفى الخليل الحكومي؛ إصابتان بالرصاص الحي، 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت في بيان لها، أن مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس قدّم العلاج لإصابتين؛ إصابة بحجر من مستوطن، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ونوهت المصادر الطبية الرسمية، إلى أن مستشفى طولكرم الحكومي أسعف 4 إصابات "متوسطة" بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينما قدّم مستشفى أريحا الحكومي العلاج لإصابة "طفيفة" بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.