هنية يبحث مع رئيس البرلمان الأردني تداعيات قرار ترامب

قناة الأقصى

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة لبحث التداعيات المترتبة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الأردن وفلسطين.

وأكد هنية خلال اتصاله برئيس البرلمان الأردني رفضه أي مساس بالدور التاريخي للمملكة الأردنية في القدس ومقدساتها الإسلامية والرفض القاطع لما يسمى بالوطن البديل.

وقال هنية إن هذه المرحلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق المشترك لوقف هذا القرار والذي مثّل عدوانا على فلسطين وعلى المملكة الأردنية الهاشمية على حد سواء كما هو عدوان على العالم الإسلامي كله.

وأشاد رئيس الحركة بجهود الملك عبد الله بن الحسين ودور البرلمان والمواقف الواضحة والثابتة في رفض القرار، والحراك الشعبي الواسع في الأردن والذي يرسخ كون الأردن عمقا إستراتيجيا للقدس ولشعبنا الفلسطيني.

وأشار هنية أن موقف البرلمان الأردني على وجه الخصوص كان من المواقف السباقة والقوية والتي كان لها الأثر الإيجابي على الحركة الشعبية والجماهيرية في الأردن الشقيق.

من جهته أكد عاطف الطراونة أن قضية فلسطين هي قضية وطنية بالنسبة للأردن، وقضية القدس تحتل الأولوية بالنسبة لجلالة الملك عبد الله بن الحسين ولكل أردني وتحديدا البرلمان.

وأكد الطراونة استمرار الجهود مع كل البرلمانيين في كل العالم لوقف هذا القرار، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق والتواصل المستمر في المرحلة المقبلة.