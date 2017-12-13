إصابة 3 فلسطينيين بقمع الاحتلال للمعتصمين في باب العامود

قناة الأقصى

قمعت قوات الاحتلال المصلين المعتصمين خلال استعداداتهم لأداء صلاة المغرب في باحة باب العامود في القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، واعتدت عليهم بالضرب.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 3 فلسطينيين بجروح إثر قمع قوات الاحتلال لعشرات المواطنين الذين تظاهروا أمام باب العامود، وقال إن طواقمه عالجت ميدانيًا فلسطينيين اثنين، فيما نقلت آخر إلى المستشفى، أُصيبوا إثر تعرضهم للضرب من قبل قوات الاحتلال.

في الوقت نفسه، قمع الاحتلال مسيرتين شبابيتين في شارعي الزهراء وصلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة.

وأفاد مصادر في القدس بأن المواطنين عادوا واعتصموا في درجات باب العامود، وشرعوا بترديد التكبيرات والهتافات الوطنية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ودوريات راجلة ومحمولة وخيالة انتشرت بكثافة في المنطقة الممتدة من حي المصرارة وباب العامود مرورا بشارع السلطان سليمان ووصولا الى شارع صلاح الدين، وحولت المنطقة الى ثكنة عسكرية.