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الأسيرة الطفلة لمى البكري و7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 03:56 م بتوقيت القدس المحتلة

الأسيرة الطفلة لمى البكري و7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 13 من ديسمبر، ثمانية أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم :

الأسيرة لما منذر حافظ البكري (16 عامًا) من الخليل المحكومة بالسجن ثلاثة أعوام ومعتقلة منذ عام 2015، بعد إصابتها بالرصاص الحي بالقدم اليسرى.

الأسيرة البكري، طالبة في الصف العاشر، انتهك الاحتلال طفولتها البريئة، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بجراح، وذلك أثناء مرورها قرب مستوطنة كريات أربع، المقامة على أراضي مدينة الخليل، وعقب إصابتها بثلاث رصاصات، بدعوى حيازتها سكيناً، وادعاء الاحتلال محاولة تنفيذها لعملية طعن.

من مدينة بيت لحم الأسير إبراهيم عيسى خليل عابدة (46 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير موسى جميل موسى شوكة (39 عامًا) محكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

من مدينة طولكرم الأسير محمد وليد محمود حسين علي (37 عامًا) محكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

ومن قطاع غزة الأسير شادي سمير عبد الوهاب حلاوة (36 عامًا) من مخيم جباليا محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد شكري إبراهيم القدرة (35 عامًا) من خانيونس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير عماد الدين أسعد هاشم الصفطاوي من مدينة غزة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير شوقي عوده جميعان أبو عاذرة من رفح المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

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