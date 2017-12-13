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حماس: حملة الاعتقالات الأخيرة لن توقف انتفاضة شعبنا

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 10:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس: حملة الاعتقالات الأخيرة لن توقف انتفاضة شعبنا

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران، إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية بحق قيادات وكوادر الحركة وعلى رأسهم الشيخ المجاهد حسن يوسف، وباقي الفصائل، لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الانتفاضة حتى تحقيق المطالب.

وأكد بدران في تصريح صحفي له، أن هذه الحملة تأتي نتيجة تخوف الاحتلال من حجم الحراك في الشارع الفلسطيني، والذي بدأ يؤتي أكله من حين لآخر.

وأردف "لقد عودنا شعبنا أنه عصي على الكسر، وأن حملات الاعتقال والقمع وكل أساليب الترهيب لن تزيدنا إلا قوة وتماسكا، وإصرارا على المضي نحو الحرية، والاحتلال حين يصر على قمع واعتقال شعبنا يدرك أنه لن يحقق أهدافه، وهذا دليل فشل وتخبط لدى قادته".

ودعا القيادي في حماس إلى مواصلة الانتفاضة في وجه المحتل، وتكثيفها وتطوير أساليب المقاومة فيها، مضيفا "على شبان الانتفاضة عدم إعطاء الفرصة لجيش الاحتلال لالتقاط أنفاسه، بل من الواجب إرباكه ومواجهته عند مدخل كل بلدة ومدينة، حتى يعلم أن شعبنا وشبابنا المنتفض لن يسكتوا ولن يتراجعوا عن نيل حقوقهم كاملة".

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