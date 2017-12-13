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وقفات شموع في ألمانيا تنديدًا بقرار ترمب

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 07:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

وقفات شموع في ألمانيا تنديدًا بقرار ترمب

قناة الأقصى - ألمانيا

احتشد عدد كبير من المعارضين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس أمام بوابة العاصمة الألمانية برلين وسط المدينة، مقابل مبنى السفارة الأميركية في وقفة احتجاج حملوا خلالها العلم الفلسطيني وأضاءوا الشموع، تعبيرًا عن رفضهم للقرار.

وكان المئات من جنسيات مختلفة شاركوا في تظاهرة حاشدة أمام مبنى السفارة الأميركية وسط إجراءات أمنية مشددة، حاملين العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام دول أخرى، تعبيرا عن معارضتهم وبلادهم لهذه الخطوة الأميركية.

كما انطلقت تظاهرة ضخمة في منطقة نيويكولن ببرلين، ردد خلال المشاركون الشعارات المنددة بقرار بترمب، كما ناشدت شخصيات وطنية فلسطينية إضافة لرؤساء الجمعيات والمؤسسات العربية في برلين، الحكومة الألمانية ونواب البرلمان الضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها حول القدس.

وامتدت التظاهرات الغاضبة إلى معظم المدن الألمانية، رفضا لقرار ترمب، منها: دسلدورف غربي ألمانيا، ومدينتي هامبورغ وماينز، وشتوتغارت، ودورتموند، وترير بولاية راينلاند بفالتز.

كما شهدت مدينة فرانكفورت تظاهرة حاشدة دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية في المدينة، بحضور عدد كبير من المتضامنين مع شعبنا.

وقررت الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين وجميع المدن الألمانية، الاستمرار في عقد جلسات لبحث كيفية اتخاذ إجراءات احتجاجية قانونية ردا على القرار الأميركي الخطير، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن مجموعة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية خلال الأيام والأسابيع المقبلة في العاصمة برلين وباقي المدن الألمانية.

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