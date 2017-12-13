المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية: القدس عاصمة دولة فلسطين

قناة الأقصى - غزة

استنكرت رئاسة المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان بشدة، إعلان الرئيس الأميركي تسمية مدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأكد المجمع، في بيان بعد اجتماع استثنائي للجنته التنفيذية الثلاثاء، بدعوة من رئيس المجمع الأعلى، القس سليم صهيوني، أن هذا الموقف يخالف قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، بما يخص مصير القدس وإبقائها مدينة مفتوحة لجميع الأديان وعاصمة لدولة فلسطين ضمن حل الدولتين.

وأعرب عن قناعته بأن "هذا القرار سيؤدي إلى ازدياد الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني منذ سنة 1948 بأضعاف، الذي قد يؤدي إلى تأجيج الحقد والفتنة بين شعوب المنطقة بما لا تحمد عقباه".

وشدد المجمع على تضامنه مع نداءات ورسائل الكنائس المسيحية الشرقية وحول العالم، خاصة الإنجيلية منها، التي استنكرت الإعلان وشجبته وطالبت بالرجوع عنه، وفي مقدمتها البيان الصادر عن 13 رئيس كنيسة مقدسية في السادس من الشهر الجاري، وهي الكنائس الأكثر تضررا من هذا القرار.