الاحتلال يعتقل العشرات بحملة مداهمات ليلية بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات موسعة بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وغالبيتهم كوادر في حركة حماس.

ففي مدينة رام الله، فقد اعتقلت قوّة عسكرية صهيونية القيادي في حماس النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا، إضافة إلى اعتقال الشابين علاء صابر ومحمد ماهر من سلواد شرقًا.

وفي محافظة نابلس شنّت حملة اعتقالات طالت عددًا من الأسرى المحررين، عرف من بينهم الأسير المحرر ياسر منا، والأسير المحرر سليمان أبو صالحة والأسير المحرر معاذ سليم.

كما اعتقلت المحرر سامر شراب من عورتا، والمحرر باسل دويكات من بيتا، والمحررين جهاد البوم وحسين مرداوي من قريوت والمحرر فراس الأزعر من قبلان قضاء نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوّة عسكرية المواطن محمد عوض الجمّال وأحمد صادق أبو بكر من يعبد جنوب جنين.

أمّا في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوّات الاحتلال الشّبان عمادة شحدة ومحمد عماد شحدة ومهند عماد شحدة بعد اقتحام منازلهم، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد سعيد صلاح من شويكة في طولكرم.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت المحرر سامي الجنازرة وهو ناشط في حركة فتح وخاض إضرابا عن الطّعام مؤخرًا، إضافة إلى اعتقال الشابين ساهر غطاشة وأحمد كمال أبو طعيمة.

وفي قرية خرسا جنوب مدينة دورا، اعتقلت قوّات الاحتلال المحرر علاء بريوش والطالب بجامعة بوليتكنك فلسطين محمد عايد شحاتيت بعد اقتحام منزليهما.