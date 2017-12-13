الاحتلال يقصف أرضًا زراعية في خانيونس

قناة الأقصى - غزة

قصفت طائرات الاحتلال الصهيونية فجر الأربعاء أرضًا زراعية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا " بأن طائرات حربية صهيونية قصفت أرضًا زراعية في منطقة مواصي خانيونس بـ3 صواريخ، ما ألحق أضرارًا بالغة في محيط المكان.

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات جراء القصف الذي استهدف المنطقة.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني زعم الليلة أن "قذيفة من قطاع غزة سقطت في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان".

وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن "سقوط القذيفة جاء بعد سماع دوي صفارات الانذار في غلاف غزة ومنطقة عسقلان وتأكيد صهاينة سماعهم لدوي انفجار".

فيما أشارت وسائل إعلام صهيونية إلى أن "القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة ولم تسبب أي أضرار أو إصابات".

ويستمر جيش الاحتلال ولليوم الثالث بقصف أهداف في غزة، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع ومنذ الإعلان الأميركي القدس "عاصمة لإسرائيل" مواجهات غضب معه.