عشرات الإسبان يتظاهرون بمدريد ضد قرار "ترامب"

قناة الأقصى - إسبانيا

تظاهر عشرات الإسبان، الثلاثاء، أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة مدريد، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس.

وتجمع المتظاهرون أمام السفارة حاملين الأعلام الفلسطينية وسط شعارات منددة بالولايات المتحدة ورئيسها ترمب.

وتلي بيان النقابات العمالية الإسبانية التي دعت إلى التظاهرة أمام المتجمعين جاء فيه، إن "قرار ترامب بشأن القدس يشكل تهديدا صريحا للسلم والاستقرار الإقليميين، ويعتبر بمثابة خطة تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج".

والأربعاء الماضي، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسميا بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.‎