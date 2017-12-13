  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

عشرات الإسبان يتظاهرون بمدريد ضد قرار "ترامب"

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 02:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

عشرات الإسبان يتظاهرون بمدريد ضد قرار "ترامب"

قناة الأقصى - إسبانيا

تظاهر عشرات الإسبان، الثلاثاء، أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة مدريد، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس.

وتجمع المتظاهرون أمام السفارة حاملين الأعلام الفلسطينية وسط شعارات منددة بالولايات المتحدة ورئيسها ترمب.

وتلي بيان النقابات العمالية الإسبانية التي دعت إلى التظاهرة أمام المتجمعين جاء فيه، إن "قرار ترامب بشأن القدس يشكل تهديدا صريحا للسلم والاستقرار الإقليميين، ويعتبر بمثابة خطة تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج".

والأربعاء الماضي، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسميا بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.‎

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
w855

124 إصابة في اليوم السادس لـ"انتفاضة العاصمة"
التقاط

هنية وروحاني يتباحثان حول قرار ترمب بشأن القدس
thumb (3)

قرار الحرب في "الكيان الصهيوني" بيد "الكابينت"
تنزيل

وزير خارجية بريطانيا: قرار ترمب صب للزيت على النار
س

مؤتمر في القدس يطلق صرخة موحدة ضد قرار ترامب

الأخبار الرئيسية

منذ 57 دقيقة

استشهاد مسنة خلال اقتحام الاحتلال للزبيدات
منذ 55 دقيقة

جيش الاحتلال: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بعسقلان
منذ 53 دقيقة

اعتقالات ومواجهات وأعمال تنكيل بمواطنين بالقدس
منذ 6 ساعات

124 إصابة في اليوم السادس لـ"انتفاضة العاصمة"
منذ 7 ساعات

19 مصاباً في مواجهات غزة اليوم
منذ 12 ساعة

شهيدان من سرايا القدس بمهمة جهادية شمال القطاع

مقالات

ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

د. عبد الستار قاسم
​​القدس لنا

​​القدس لنا

د.أيمن ناهية
​القدس عقيدة ووطن

​القدس عقيدة ووطن

خالد معالي
​أكذوبة الشرعية الدولية

​أكذوبة الشرعية الدولية

د. عصام شاور