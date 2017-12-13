اعتقالات ومواجهات وأعمال تنكيل بمواطنين بالقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اندلعت الليلة مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في شارع صلاح الدين بمدينة القدس المحتلة، عقب قمعها لمسيرة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وقال مراسلنا إن قوة عسكرية صهيونية اقتحمت المجمع التجاري "دار مول " في شارع صلاح الدين، ولاحقت الشبان وفتشت المحلات التجارية في داخله.

وأشار إلى أنها اعتقلت شابًا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وكانت مسيرة احتجاجية ضد قرار ترمب قد انطلقت في شارع صلاح الدين، ضمن الفعاليات الاحتجاجية المناهضة للقرار في مدينة القدس، لليوم السادس على التوالي.

وبين مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت نحو الشبان لتفريق المشاركين في المسيرة، وأغلقت المدخل الرئيسي لشارع صلاح الدين.

ولفت إلى اندلاع مواجهات قرب الجدار الفاصل في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة مساء الثلاثاء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة منزل المصاب المعتقل الشاب موسى القضماني (19عامًا) في حي الصوانة في بلدة الطور شرق القدس، وقامت بتفتيشه وبعثرة محتوياته.

في حين مددت محكمة الصلح الصهيونية غربي القدس توقيف القضماني ليوم الخميس المقبل، في جلسة عقدت غيابيًا، كونه ما زال يرقد في مستشفى " شعاري تصيدق"، بعد إصابته بعيار ناري في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت أمس في حي الصوانة بالطور.

وذكر شهود لمراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور وانتشرت في شوارعها، وحررت المخالفات بحق السيارات المتواجدة عند المفترق ووسط البلدة، بحجة أنها تسببت بعرقلة عملها.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من حي شعفاط شمال القدس مساء الثلاثاء، بعد استهداف الشبان القطار الخفيف بالحجارة.

كما داهمت خيمة الاستقبال المقامة للأسير المحرر علي مشاهرة في جبل المكبر جنوب القدس، وطالبت العائلة بإنزال أعلام حركة فتح من الخيمة قبل انسحابها.

وكان قد أفرج عن الأسير مشاهرة أمس الإثنين من مركز شرطة المسكوبية غربي القدس، بعد اعتقال دام 15 عامًا و14 يومًا.