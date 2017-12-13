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أصيبت بنوبة قلبية من قنابل الصوت

استشهاد مسنة خلال اقتحام الاحتلال للزبيدات

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 02:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد مسنة خلال اقتحام الاحتلال للزبيدات

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استشهدت المواطنة حمدة الزبيدات (60عامًا) الليلة، إثر إصابتها بنوبة قلبية خلال اقتحام قوة عسكرية صهيونية لبلدة الزبيدات في الأغوار شمال أريحا، وإلقائها قنابل الصوت.

وأفادت مصادر عائلية بأن قوة صهيونية اقتحمت بلدة الزبيدات وسط إطلاق قنابل الصوت والإضاءة بشكل كثيف صوب منازل المواطنين، ما أثار حالة من الرعب والهلع.

وأشاروا إلى أنه ولدى محاولة المواطنة الزبيدات فتح باب المنزل لاستيضاح الأمر ألقى جنود الاحتلال قنابل صوت بالقرب منها، الأمر الذي أدى لإصابتها بسكتة قلبية، وارتقائها شهيدة.

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