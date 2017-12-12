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بالصور : 124 إصابة في اليوم السادس لـ"انتفاضة العاصمة"

الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 08:36 م بتوقيت القدس المحتلة

124 إصابة في اليوم السادس لـ"انتفاضة العاصمة"

أصيب 124 مواطنا في اليوم السادس من انتفاضة العاصمة اليوم الثلاثاء في كل من الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء أن 4 مواطنين أصيبوا بالمطاط و20 بالغاز في مدينة البيرة وسط الضفة.

وأشارت إلى أن 3 مواطنين أصيبوا بالمطاط و9 بالغاز في مخيم العروب للاجئين في الخليل.

وأضافت أن 24 مواطنا أصيبوا بالمطاط في طولكرم و24 آخرين بالغاز، فيما 4 بالمطاط و8 بالغاز في أريحا.

وفي قطاع غزة، ذكرت الجمعية أن 9 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي ونحو 19 آخرين بالغاز.

وتتواصل المواجهات في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ضمن "انتفاضة العاصمة" رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء الماضي القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.


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