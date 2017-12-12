هنية يشيد بمواقف شيخ الأزهر وعلمائه بشأن القدس

قناة الأقصى - غزة

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) بموقف شيخ الأزهر أحمد الطيب وعلماء الأزهر في رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليه؛ وتأكيدهم على إسلامية القدس.

وعبر هنية في اتصال هاتفي بالطيب عن تقديره العالي لرفض الأخير مقابلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس احتجاجًا على خطوة الإدارة الأمريكية.

وقال رئيس المكتب إن: "الأزهر وعبرَ التاريخ عبّر عن نبض الأمة والحارس الأمين على ثوابت الأمة وفي مقدمتها القدس وفلسطين مشيدا بموقف مصر وأزهرها".

من جهته، أكد الطيب على موقف الأزهر إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه ومقاومته؛ مشيرًا إلى أنه كان في اجتماع مع هيئة كبار العلماء في الأزهر لدراسة التطورات المتعلقة بمدينة القدس.

وأشار فضيلته إلى أن الأزهر سوف يدعو إلى عقد مؤتمر إسلامي موسع في القاهرة وسيتم توجيه الدعوات للقيادات الفلسطينية من مختلف التوجهات في الداخل والخارج للمشاركة في المؤتمر.