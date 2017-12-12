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جراحه خطيرة..

إصابة شاب بالرصاص قرب سلفيت بحجة محاولة الطعن

الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 03:07 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة شاب بالرصاص قرب سلفيت بحجة محاولة الطعن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب شاب بجراح خطيرة اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة "أرائيل"؛في سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وأفادت القناة العبرية الثانية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطيني كان بحوزته "سكين"، حاول طعنهم.

ونوهت إلى أن الحادثة "لم تُسفر عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال"، مضيفة أن الجيش فتح تحقيقا في تفاصيل الحادث.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب لها، أن فلسطينيًا أصيب بجراح (لم تُعرف طبيعتها)، جرّاء تعرضه لإطلاق النار من قبل الاحتلال قرب مدينة سلفيت.

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