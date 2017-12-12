انتفاضة العاصمة تدخل يومها السادس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تستمر المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في عواصم عديدة بالعالمين العربي والغربي، احتجاجا لليوم السادس على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

واندلعت صباح اليوم الثلاثاء مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من الشبان قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي للمدخل الشمالي لبيت لحم بالحجارة والإطارات المشتعلة، ومن ثم رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، التي ردت عليهم بإطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي.

وفي مخيم العروب وبلدة سعير بالخليل، اندلعت مواجهات صباح اليوم مع الاحتلال واعتدت قوات الاحتلال على طلبة إحدى المدارس واعتقلت أحد طلابها قرب المسجد الإبراهيمي في المدينة.

وأصيب 166 فلسطينيا خلال مواجهات أمس مع قوات الاحتلال في مواقع متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة الشهداء والإصابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عقب القرار الأميركي بشأن القدس، بلغت أربعة شهداء في غزة و1778 إصابة.

وتتوزع هذه الأعداد على 1396 في الضفة الغربية بما فيها القدس، بينها 33 بالرصاص الحي و323 بالرصاص المعدني، وفي قطاع غزة بلغ إجمالي الإصابات 382 إصابة، بينها 85 بالرصاص الحي.

وفجرا، شن طيران الاحتلال الحربي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مواقع في قطاع غزة.

فقد قصفت مدفعية جيش الاحتلال أرضا زراعية في بلدة بيت لاهيا على الحدود الشمالية لقطاع غزة، دون أن يتسبب القصف في وقوع إصابات، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية المتمركزة قرب الشريط الحدودي، شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استهدفت بثلاث قذائف برجا يتبع أحد فصائل المقاومة.