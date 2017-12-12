  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابات ومواجهات وقصف مدفعي

بالصور : انتفاضة العاصمة تدخل يومها السادس

الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 12:47 م بتوقيت القدس المحتلة

انتفاضة العاصمة تدخل يومها السادس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تستمر المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في عواصم عديدة بالعالمين العربي والغربي، احتجاجا لليوم السادس على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

واندلعت صباح اليوم الثلاثاء مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من الشبان قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي للمدخل الشمالي لبيت لحم بالحجارة والإطارات المشتعلة، ومن ثم رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، التي ردت عليهم بإطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي.

وفي مخيم العروب وبلدة سعير بالخليل، اندلعت مواجهات صباح اليوم مع الاحتلال واعتدت قوات الاحتلال على طلبة إحدى المدارس واعتقلت أحد طلابها قرب المسجد الإبراهيمي في المدينة.

وأصيب 166 فلسطينيا خلال مواجهات أمس مع قوات الاحتلال في مواقع متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة الشهداء والإصابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عقب القرار الأميركي بشأن القدس، بلغت أربعة شهداء في غزة و1778 إصابة.

وتتوزع هذه الأعداد على 1396 في الضفة الغربية بما فيها القدس، بينها 33 بالرصاص الحي و323 بالرصاص المعدني، وفي قطاع غزة بلغ إجمالي الإصابات 382 إصابة، بينها 85 بالرصاص الحي.

وفجرا، شن طيران الاحتلال الحربي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مواقع في قطاع غزة.

فقد قصفت مدفعية جيش الاحتلال أرضا زراعية في بلدة بيت لاهيا على الحدود الشمالية لقطاع غزة، دون أن يتسبب القصف في وقوع إصابات، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية المتمركزة قرب الشريط الحدودي، شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استهدفت بثلاث قذائف برجا يتبع أحد فصائل المقاومة.

انتفاضة العاصمة تدخل يومها السادس
انتفاضة العاصمة تدخل يومها السادس
انتفاضة العاصمة تدخل يومها السادس
انتفاضة العاصمة تدخل يومها السادس
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
24852496_2222771004431974_723609105437213744_n

استمرار مواجهات وتظاهرات انتفاضة حرية القدس

نصر الله يدعو إلى انتفاضة فلسطينية جديدة
24312626_1792122407472833_5224417301150378859_n

هنية يدعو إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال من أجل القدس
اعتقال طفل أطفال أسرى

الاحتلال اعتقل 4000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس

هيئة الأسرى: (14789) حالة اعتقال خلال "انتفاضة القدس"

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

إضراب شامل بالمؤسسات الحكومية بغزة
منذ 6 ساعات

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا خلال مداهمات بالضفة
منذ 56 دقيقة

أجهزة السلطة تعتقل محررا وتستدعي آخر
منذ 4 ساعات

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم
منذ 14 ساعة

إصابة شاب واعتقاله بعد مواجهات بالقدس
منذ 20 ساعة

نصر الله يطالب بالتئام محور المقاومة لوضع استراتيجية موحدة

مقالات

ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

ترمب والقدس.. انتهاك عروس عروبتنا

د. عبد الستار قاسم
​​القدس لنا

​​القدس لنا

د.أيمن ناهية
​القدس عقيدة ووطن

​القدس عقيدة ووطن

خالد معالي
​أكذوبة الشرعية الدولية

​أكذوبة الشرعية الدولية

د. عصام شاور