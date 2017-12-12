أجهزة السلطة تعتقل محررا وتستدعي آخر

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة أسيرا محررا، في حين استدعت آخر، في الوقت الذي تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي سلفيت اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر عثمان عاصي نجل الشهيد محمود عاصي بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، رغم أنه خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي.

وفي طوباس استدعت أجهزة السلطة الطالب في جامعة النجاح عبد الله بني عودة واحتجزته لساعات، قبل أن تطلق سراحه على أن يعود لها عقب انتهاء الامتحانات.

إلى ذلك تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر حمزة مرعي من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت لليوم الثامن على التوالي.

وفي قلقيلية تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر عبد الله ولويل لليوم الـ68 على التوالي، في حين تواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال الأسير المحرر عبد الله الرجوب لليوم الثامن على التوالي.