إضراب شامل بالمؤسسات الحكومية بغزة

قناة الأقصى - غزة

عمَّ إضراب شامل المؤسسات والوزارات الحكومية بما فيها المدارس في قطاع غزة يوم الثلاثاء، احتجاجًا على "مماطلة حكومة الوفاق بصرف رواتب موظفي غزة"، وفق دعوة نقابة الموظفين في القطاع العام.

وبالتزامن مع الإضراب، احتشد العشرات من الموظفين أمام مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بصرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

وحمل الموظفون لافتات كُتب عليها: "راتبي حقي"، و"ولّى زمن الإقصاء والتفرد.. نعمل معًا أو نرحل معًا"، و"لن نسمح أن نكون وقود المصالحة"

وطالبت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة، خلال كلمة لها في الاعتصام، بـ"رحيل حكومة الحمدالله، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

وذكرت الحملة أنه "لا عودة للمستنكفين للعمل في الوزارات قبل حل مشكلة موظفي غزة وصرف رواتبهم".

وحذّرت من أن "المرحلة المقبلة ستشهد ثورة حقيقية لموظفي غزة، وسنقلب الطاولة على رؤوس كل المتآمرين"، على حد قولهم.

وطالبت الحملة الراعي المصري والفصائل الفلسطينية بالكشف عن الطرف المعطل للمصالحة.

وكان من المقرر أن تصرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع ديسمبر الجاري وفق اتفاق بين حركتي فتح وحماس وُقع في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، على أن يستمر الصرف حتى فبراير 2018 لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستبت بأوضاعهم.

وكان نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور قال في مؤتمر صحفي عقده بغزة الأحد، إن النقابة بصدد الإعلان عن سلسلة من الفعاليات المتصاعدة؛ لانتزاع حقوق الموظفين، مؤكدًا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أسماه "ضياع حقوق الموظفين".

وأضاف "نعلن الثلاثاء 12 من ديسمبر إضرابًا شاملاً تغلق فيه أبواب الوزارات الحكومية بما فيها المدارس كخطوة أولية مع استثناء أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى في المستشفيات؛ احتجاجًا على مماطلة الحكومة في صرف الرواتب".

وأوضح الغندور أن "حكومة الحمد الله تفتح النار على موظفيها في غزة وتمعن في إفشال إجراءات المصالحة".

وتابع "في الوقت الذي يعيش شعبنا معركة القدس؛ لا تزال حكومة الحمد الله تلقي بظلال الظلم على أهلنا في غزة عامة، وعلى الموظفين بشكل خاص".

وقال إن حقوق الموظفين خطُ أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض، مشيرًا إلى "أن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملةً".

وأضاف "في حال استمرار تنكر الحكومة للالتزامات الملقاة على عاتقها؛ فإننا ندعو إلى رحيلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل طموحات شعبنا بجميع مكوناته".

ودعا الفصائل الفلسطينية والراعي المصري للمصالحة الوطنية وكافة الأطر ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا شعبنا وعلى رأسها ملف الموظفين.