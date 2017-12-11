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أطفال اللاجئين الفلسطينيين بدمشق ينتصرون للقدس

الإثنين 11 ديسمبر 2017 06:23 م بتوقيت القدس المحتلة

أطفال اللاجئين الفلسطينيين بدمشق ينتصرون للقدس

قناة الأقصى - دمشق

نظمت مجموعة من أطفال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وقفة تضامنية في بلدة يلدا جنوب دمشق، نصرة للقدس ورفضاً لقرار الرئيس الأمريكي رونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة ونقل سفارة بلاده إليها.

وحمل الأطفال لافتات كتب عليها "القدس لنا – القدس عربية والدفاع عنها واجب شرعي – القدس في قلوبنا" وذلك للتأكيد على حق الفلسطينيين بالقدس والدفاع عنها.

وكان أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والمتواجدين في بلدة يلدا وطلاب مدرسة الجرمق البديلة وكادرها التدريسي خرجوا بتظاهرة رداً على قرار ترامب ونقل سفارة بلاده إلى القدس.

أطفال اللاجئين الفلسطينيين بدمشق ينتصرون للقدس
أطفال اللاجئين الفلسطينيين بدمشق ينتصرون للقدس
أطفال اللاجئين الفلسطينيين بدمشق ينتصرون للقدس
أطفال اللاجئين الفلسطينيين بدمشق ينتصرون للقدس
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