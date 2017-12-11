نصر الله يطالب بالتئام محور المقاومة لوضع استراتيجية موحدة

قناة الأقصى - بيروت

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إلى التئام محور المقاومة بكامله بعد "السنوات العجاف" لوضع استراتيجية موحدة وخطة عملانية واضحة؛ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال نصر الله خلال كلمة له أعقبت تظاهرة في الضاحية الجنوبية لبيروت: "ثقوا بمحور المقاومة الذي ما دخل ميداناً إلا وانتصر ونقل الأمة من عصر الهزائم إلى عصر الانتصارات".

وأضاف أن محور المقاومة يخرج من محنة السنوات الماضية صلباً وقوياً على الرغم من الجراح التي أصابته، مشدداً على أنّ رأس أولويات اهتماماته اليوم هو القدس والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل فصائله.

وأكّد بأنه بعد قرار ترمب فإنه آن الأوان لعزل الكيان الصهيوني عبر الضغط الجماهيري ومطالبة الحكومات بقطع علاقاتها معها، معتبراً أن أضعف الإيمان أن تعلن السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية وقمة التعاون الإسلامي وقف ما يسمى عملية السلام.

وخاطب نصر الله اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، قائلا: "إذا رفضتم الإملاءات وأصررتم على القدس عاصمة أبدية فلن يستطيع أحد انتزاع أرضكم".

وشدد على أنّ الرد الأهم على خطوة ترمب هو إعلان انتفاضة ثالثة على جميع الأراضي الفلسطينية، "والفلسطينيون دائماً كانوا السباقين في المقاومة".

واختتم حديثه مؤكدا: "بكل ثقة ويقين إن قرار ترامب سيكون بداية النهاية لإسرائيل".