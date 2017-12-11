  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مخاطبا السلطة: أضعف الإيمان "وقف عملية السلام"

نصر الله يطالب بالتئام محور المقاومة لوضع استراتيجية موحدة

الإثنين 11 ديسمبر 2017 05:33 م بتوقيت القدس المحتلة

نصر الله يطالب بالتئام محور المقاومة لوضع استراتيجية موحدة

قناة الأقصى - بيروت

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إلى التئام محور المقاومة بكامله بعد "السنوات العجاف" لوضع استراتيجية موحدة وخطة عملانية واضحة؛ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال نصر الله خلال كلمة له أعقبت تظاهرة في الضاحية الجنوبية لبيروت: "ثقوا بمحور المقاومة الذي ما دخل ميداناً إلا وانتصر ونقل الأمة من عصر الهزائم إلى عصر الانتصارات".

وأضاف أن محور المقاومة يخرج من محنة السنوات الماضية صلباً وقوياً على الرغم من الجراح التي أصابته، مشدداً على أنّ رأس أولويات اهتماماته اليوم هو القدس والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل فصائله.

وأكّد بأنه بعد قرار ترمب فإنه آن الأوان لعزل الكيان الصهيوني عبر الضغط الجماهيري ومطالبة الحكومات بقطع علاقاتها معها، معتبراً أن أضعف الإيمان أن تعلن السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية وقمة التعاون الإسلامي وقف ما يسمى عملية السلام.

وخاطب نصر الله اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، قائلا: "إذا رفضتم الإملاءات وأصررتم على القدس عاصمة أبدية فلن يستطيع أحد انتزاع أرضكم".

وشدد على أنّ الرد الأهم على خطوة ترمب هو إعلان انتفاضة ثالثة على جميع الأراضي الفلسطينية، "والفلسطينيون دائماً كانوا السباقين في المقاومة".

واختتم حديثه مؤكدا: "بكل ثقة ويقين إن قرار ترامب سيكون بداية النهاية لإسرائيل".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
س

مؤتمر في القدس يطلق صرخة موحدة ضد قرار ترامب
التقاط

تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب رام الله
thumb

مواجهات بعدة مناطق برام الله واعتقال 3 فتية
7f91c72d570f7c53477119c6f2fc7a1c

تضرر حافلة صهيونية في عملية إطلاق نار برام الله

القسّام: المقاومة مع انتفاضة شعبنا انتصاراً للقدس والعدو سيدفع ثمن كسر قواعد الاشتباك

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

انتفاضة القدس مستمرة.. إصابات بمواجهات في الضفة وغزة
منذ ساعة

هنية وروحاني يتباحثان حول قرار ترمب بشأن القدس
منذ 5 ساعات

إعلام الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 324 ألف فلسطيني منذ الانتفاضة الأولى
منذ 5 ساعات

مركز حقوقي: الاحتلال منع 38 ألف مريض بغزة من السفر للعلاج منذ 2008
منذ 9 ساعات

الاحتلال يعقل 15 مواطناً بالضفة بينهم قيادي بالجهاد
منذ 7 ساعات

اعتصام أمام معبر بيت حانون لمنع الوفد البحريني التطبيعي من دخول غزة

مقالات

​​القدس لنا

​​القدس لنا

د.أيمن ناهية
​القدس عقيدة ووطن

​القدس عقيدة ووطن

خالد معالي
​أكذوبة الشرعية الدولية

​أكذوبة الشرعية الدولية

د. عصام شاور
​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

د.أيمن ناهية