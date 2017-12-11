إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

قناة الأقصى

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة وقطاع غزة في اليوم الخامس لانتفاضة القدس رفضاً لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة وإعلانها عاصمةً للاحتلال.

وأفادت مصادر أن أربعة فلسطينيين، أصيبوا بجراح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة طولكرم شمالي الضفة المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن طواقمها قدمت العلاج لأربعة مواطنين، اثنين منهم تعرضا للإصابة بالرصاص المطاطي، والآخرين أصيبا بجروح جراء السقوط في طولكرم.

واندلعت المواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل مدينة طولكرم الغربي، استخدم خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة 6 مواطنين خلال المواجهات المندلعة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تنديداً ورفضاً لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة.

وقالت المصادر إن من بين المصابين المصور الصحفي ناصر الشيوخي، والذي أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الكتف.

وفي العروب بالخليل أصيب عدد من الطلاب والهيئة التدريسية بعد اقتحام قوة من جيش الاحتلال كلية فلسطين التقنية، وإطلاقها قنابل الغاز داخل حرم الكلية.

كما أُصيب فلسطينييْن اثنيْن، ظهر اليوم، بجراح مختلفة، جرّاء اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة؛ احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريح مكتوب:" إصابة اثنين من المواطنين بجراح مختلفة على الحدود الشرقية، شمالي قطاع غزة".

وتجددت صباح اليوم الاثنين، المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، رفضاً للقرار الأمريكي.