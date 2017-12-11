إعلام الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 324 ألف فلسطينياً منذ الانتفاضة الأولى

قناة الأقصى

أكد مكتب إعلام الأسرى بأن ما يزيد عن 324 ألف مواطن فلسطيني خاضوا تجربة الاعتقال لسنوات أو لأيام أو حتى لساعات، وذلك منذ اندلاع الانتفاضة الأولى في الثامن من ديسمبر 1987.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى في تقريرٍ خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع الانتفاضة الأولى، والتي عرفت بانتفاضة الحجارة بأن الاحتلال أراد من وراء الاعتقالات المكثفة أن ينشر الخوف في نفوس الشعب الفلسطيني ويرفع فاتورة المقاومة، إلا أنه فشل رغم الأعداد الكبيرة التي ذاقت مرارة الأسر منذ الاحتلال عام 1967، والتي تجاوزت 900 ألف حالة اعتقال.

شرائح المعتقلين

وبيّن مكتب إعلام الأسرى بأن من بين مئات الآلاف من حالات الاعتقال، كان هناك 210 آلاف حالة اعتقال من بداية الانتفاضة حتى منتصف عام 1994، و10000 حالة اعتقال ما بين عام 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، و104 آلاف حالة اعتقال خلال سنوات انتفاضة الأقصى.

وأضاف مكتب إعلام الأسرى بأنه وحتى الآن وصل مجموع من ذاقوا مرارة الاعتقال في سجون الاحتلال 324 آلف مواطن من مختلف الأعمار والفئات والشرائح، بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن وأعضاء المجلس التشريعي والأكاديميين، وطلاب الجامعات، والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه مكتب إعلام الأسرى إلى أن أوضاع الأسرى خلال الانتفاضة الأولى كانت أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، فقد كانت السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة البسيطة، ولا يتوفر فيها الكثير من الأدوات والأجهزة التي تنتشر في السجون في الوقت الحالي، وكان الطعام سيء كماً ونوعاً بشكل يفوق ما عليه الآن من السوء والقلة، ولا يوجد أغطيه أو فرشات أو ملابس، وكانت السجون تتكدس بأعداد كبيرة من الأسرى إلى حد أن ينام الأسير على جانبه لكي يفسح مجالاً لغيره من الأسرى للنوم.

كما أوضح مكتب إعلام الأسرى بأن العديد من السجون كان تمنع فيها الزيارات بشكل نهائي، وكان العنف الجسدي هو السائد في التعامل مع الأسرى، حيث استشهد نتيجة ممارسة أساليب التعذيب القاسية والمحرمة دولياً ضد الأسرى 23 أسير فلسطيني .

أسرى ما قبل الانتفاضة

إحصائيات مكتب إعلام الأسرى تشير إلى أنه لا يزال هناك 29 أسيراً معتقلاً منذ الانتفاضة الأولى، وقبلها، وهم الأسرى القدامى منهم (9) أسرى من الضفة الغربية أقدمهم الأسير محمد أحمد الطوس من الخليل، والمعتقل منذ 6/10/1985، و(14) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948 أقدمهم وأقدم الأسرى جميعا الأسير كريم يوسف يونس، والمعتقل منذ العام 6/1/1983، و(5) من القدس أقدمهم الأسير سمير إبراهيم أبو نعمة، والمعتقل منذ العام 20/10/1986، و(2) من قطاع غزة، أقدمهم الأسير فارس أحمد بارود، وهو معتقل منذ العام 23/3/1991.

كما وأكدت إحصائيات إعلام الأسرى بأن الحركة الأسيرة قدمت خلال الانتفاضة الأولى (43) شهيداً، بينهم (23) شهيد قضوا نتيجة التعذيب، و(11) أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و(2) من الشهداء استشهدا نتيجة إطلاق النار عليهما مباشرة، وكذلك استشهد (7) أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد الاعتقال .

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الاعتقالات خلال الانتفاضة الأولى كانت كبيرة جداً قياساً بالانتفاضة الثانية؛ نظراً للاحتكاك المباشر بين المواطن الفلسطيني وقوات الاحتلال التي كانت تسيطر على الأراضي الفلسطينية بالكامل، لذلك لجأ الاحتلال إلى افتتاح سجون جديدة لاستيعاب هذا العدد الهائل من المعتقلين.

وذكر مكتب إعلام الأسرى بأنه ومن أبرز وأكبر السجون الذي افتتحها الاحتلال (سجن النقب) حيث دخل في هذا السجن ما يزيد عن (120) ألف أسير، كانت تُمارس بحقهم كافة أشكال الإهانة والتنكيل بالمعتقلين، من اقتحام الأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب ورش الغاز السام، واستشهد في هذا السجن في عام 1988 اثنين من الأسرى.