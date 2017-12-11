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الاحتلال يقتحم مقبر الرحمة الملاصقة للأقصى لليوم الثاني

الإثنين 11 ديسمبر 2017 10:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقتحم مقبر الرحمة الملاصقة للأقصى لليوم الثاني

قناة الأقصى

اقتحمت طواقم ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" الصهيونية صباح اليوم الإثنين، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي، وشرعت بالعبث بمحتوياتها.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن طواقم من "سلطة الطبيعية" اقتحمت برفقة عناصر من شرطة الاحتلال المقبرة الإسلامية لليوم الثاني، وشرعت بقص وخلع الأشجار فيها.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها الممنهجة على المقبرة، حيث عمدت أمس الأحد لاقتحامها والعبث فيها وتخريب الأشجار وقصها، في انتهاك صارخ لحرمة القبور والأموات.

وكانت طواقم "سلطة الطبيعة" اقتحمت الأحد مقبرة باب الرحمة، ونفذ أعمال قص وقطع للأشجار في الجزء المعروف باسم "مقبرة السلاونة"، بحجة القيام بأعمال تنظيف إضافة الى بناء سور في المحيط.

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