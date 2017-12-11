اعتصام أمام معبر بيت حانون لمنع الوفد البحريني التطبيعي من دخول غزة

قناة الأقصى

تجمع عشرات الشبان الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين أمام بوابة حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي قطاع غزة، لمنع وفد بحريني تطبيعي من دخول قطاع غزة.

الشبان الرافضون للزيارة استعدوا بعدة طرق للتعبير عن رفضهم لزيارة الوفد البحريني، حيث أشعلوا الإطارات وجهزوا "البيض" لرجم الوفد الذي متوقع دخوله للقطاع عبر المعبر في أي لحظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت عن رفضها المطلق لاستقبال الوفد البحريني في أي من مدارسها ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها، وأصدرت تعليماتها الميدانية بهذا الشأن للأسرة التربوية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ودعت الوزارة بقية المؤسسات التعليمية ووكالة الغوث لتحذو حذوها، مؤكدة على أن هذا الأمر لا علاقة له بالاحترام الكبير الذي يحمله الشعب الفلسطيني للبحرين وأهلها.

يشار إلى أن المرابطين المقدسيين منعوا بالأمس الوفد البحريني من الدخول لباحات المسجد الأقصى.

وكان وفد بحريني وصل إلى الكيان الصهيوني بالأمس في أول زيارة علنية مطبعة مع الاحتلال، وسط حالة غضب فلسطيني وعربي وعالمي بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس.