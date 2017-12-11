الاحتلال يعقل 15 مواطناً بالضفة بينهم قيادي بالجهاد

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة اليوم الاثنين، 15 مواطناً من أنحاء مختلفة من الضفة المحتلة، بينهم الشيخ المحرر خضر عدنان القيادي في الجهاد الإسلامي، وقيادات طلابية في الكتلة الإسلامية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة الشيخ خضر عدنان بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة غربي جنين بالضفة.

وأضافت المصادر، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، مكونة من أربعة دوريات وناقلة جنود وجيب، طوقت المنزل حوالي الساعة الثانية والنصف فجراً، وقاموا فيما بعد بمداهمة المنزل بطريقة همجية، حيث حاولوا كسر باب المنزل.

وعرف من بين المعتقلين: عيسى العروج، وعبد الله تايه، وخليل طقاطقة من بيت لحم، وعبد الله عطا الهريمي، ومحمد حمدان، وبراء ذوقان، وعاصم اشتية، وبراء ازحيمان، وعلاء أبو شمط، وبشير زيادة من نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين سلمة بدران من طولكرم، وزهير حسين من سلفيت، والطفل ميلاد صعايدة من المزرعة الغربية شمال رام الله، ويونس أبو ارميلة من الخليل.

كما اعتقلت تلك القوات أربعة شبان من مدينة البيرة منتصف الليلة الماضية أثناء تواجدهم في مركبة قرب بلدة سلواد شرقاً.

هذا وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة البيرة، ومخيم الجلزون بمحاذاة مستوطنة "بيت ايل" بالمكعبات الاسمنتية

وداهمت منزل الأسير ياسين أبو قرعة في وادي الفارعة بمدينة طوباس، وفتشت منزله.