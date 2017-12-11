  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

دون الرجوع للحكومة

قرار الحرب في "الكيان الصهيوني" بيد "الكابينت"

الإثنين 11 ديسمبر 2017 07:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

قرار الحرب في "الكيان الصهيوني" بيد "الكابينت"

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشئون التشريع ظهر الأحد، على تفويض المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" صلاحية البدء في أي حرب، وذلك دون الرجوع إلى الحكومة.

وينص مشروع القانون على إمكانية تفويض الحكومة للكابينت بالتفرد بقرار الحرب والسلم بموافقة رئيس الحكومة، إضافة إلى القيام بعمليات عسكرية قد تؤدي في النهاية إلى اندلاع حرب.

ووفقا للقانون السابق، فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانونًا أساسًا بالكيان.

وكانت مبادرة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو الخاصة بصلاحيات قرار "إعلان الحرب" أثارت ضجة كبيرة ونقاشًا واسعًا في أوساط النخب الصهيونية، الذي اعتبر بعضهم ذلك "إجراء خاطئا"، فيما ذهب آخرون لوصفه بـ"محاولة لصرف النظر" عن التحقيقات الجارية معه في قضايا الفساد.

في حين نص مشروع قانون آخر تم المصادقة عليه أيضًا على منح الكابينت مزيداً من الصلاحيات التي لم تمنح له حتى الآن بشكل أوتوماتيكي.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (2)

رفض بحريني واسع لزيارة الكيان الصهيوني والتطبيع معه
تنزيل

وزير خارجية بريطانيا: قرار ترمب صب للزيت على النار
س

مؤتمر في القدس يطلق صرخة موحدة ضد قرار ترامب
thumb

حماس تستنكر زيارة وفد بحريني للكيان الصهيوني
thumb (3)

أفغانستان تنتصر للأقصى وتهتف ضد قرار ترمب

الأخبار الرئيسية

منذ دقيقة

الاحتلال يعقل 15 مواطناً بالضفة بينهم قيادي بالجهاد
منذ 7 ساعات

تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب رام الله
منذ 11 ساعة

تضرر حافلة صهيونية في عملية إطلاق نار برام الله
منذ 14 ساعة

حماس تستنكر زيارة وفد بحريني للكيان الصهيوني
منذ 17 ساعة

إصابة صهيوني بجراح خطيرة بعملية طعن في القدس
منذ 21 ساعة

القسّام: المقاومة مع انتفاضة شعبنا انتصاراً للقدس والعدو سيدفع ثمن كسر قواعد الاشتباك

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

د.أيمن ناهية
​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة