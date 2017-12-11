  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية الشهر

الإثنين 11 ديسمبر 2017 07:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية الشهر

قناة الأقصى - منوعات

من المنتظر أن يتوقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بحلول يوم الـ31 من شهر ديسمبر الجاري، حسب بيان للشركة.

ونقل موقع "إكسبريس" عن واتساب قولها إن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الأجهزة القديمة، مضيفة "التطبيق مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف".

وسيتوقف التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان شهريا، يوم 31 ديسمبر على بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0.

أما بخصوص مستخدمي نوكيا S40، فإن الهاتف لن يعمل بحلول نهاية 2018. على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.

وأوضح واتساب "بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة".

وسبق لواتساب أن أخبر مستخدمي هذا النوع من الهواتف أن التطبيق سيتوقف عن العمل بحلول نهاية 2016، إلا أنه مدد الآجال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
24293997_1573353312710339_7998494772871842801_n

مجموعة العمل: 10 لاجئين فلسطينيين قضوا في سورية خلال نوفمبر الماضي

مجموعة العمل: 3614 لاجئا فلسطينيا قتلوا في سوريا
9a3589ec2d4a271f1cf83039d6952751

تواصل العمل في معبر رفح لليوم الثاني
thumb

خطوات بسيطة لمسح الرسائل وخداع "واتساب"
thumb

100 حالة اعتقال منذ بداية الشهر الجاري

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

الاحتلال يعقل 15 مواطناً بالضفة بينهم قيادي بالجهاد
منذ ساعتين

اعتصام أمام معبر بيت حانون لمنع الوفد البحريني التطبيعي من دخول غزة
منذ ساعة

الاحتلال يقتحم مقبر الرحمة الملاصقة للأقصى لليوم الثاني
منذ 11 ساعة

تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب رام الله
منذ 15 ساعة

تضرر حافلة صهيونية في عملية إطلاق نار برام الله
منذ 18 ساعة

حماس تستنكر زيارة وفد بحريني للكيان الصهيوني

مقالات

​أكذوبة الشرعية الدولية

​أكذوبة الشرعية الدولية

د. عصام شاور
​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

د.أيمن ناهية
​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي