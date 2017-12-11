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الاحتلال يخلي سبيل النائب جهاد أبو زنيد وآخرين بشروط

الإثنين 11 ديسمبر 2017 03:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يخلي سبيل النائب جهاد أبو زنيد وآخرين بشروط

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أخلت شرطة الاحتلال الصهيونية اليوم الأحد سبيل عضو المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد وعشرة آخرين، بشرط الإبعاد عن شارع صلاح الدين وباب العمود لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية قيمتها تراوحت بين 500 و750 شيكلا.

وأفاد محامي نادي الأسير مفيد الحاج أن محكمة الصلح غرب القدس، قضت اليوم بالإفراج عن النائب جهاد أبو زنيد، بشرط الإبعاد عن باب العمود وشارع صلاح الدين لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا.

وأضاف أن بقية المعتقلين بينهم الفتاة أسيل أبو الليل، فرضت عليهم نفس شروط الإبعاد، ودفع غرامة مالية قيمتها 500 شيكل.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال النائب جهاد أبو زنيد وأسيل أو الليل ونحو عشرة آخرين أمس خلال تفريق تظاهرة رافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

وتعرض المعتقلون للضرب المبرح خلال اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس من قبل قوات الاحتلال، ونزعوا الحجاب عن رأس الفتاة أبو الليل.

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