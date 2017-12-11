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وزير خارجية بريطانيا: قرار ترمب صب للزيت على النار

الإثنين 11 ديسمبر 2017 03:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

وزير خارجية بريطانيا: قرار ترمب صب للزيت على النار

قناة الأقصى - غزة

وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني بأنه "صب الزيت على النار".

وأكد جونسون في تصريحات خلال زيارته العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد أن بلاده ترفض القرار الأميركي الأخير المتعلق بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة ل"الاحتلال"، معتبرا أنه يقوض عملية السلام، ويزيد التوتر.

وكان جونسون زار سلطنة عمان، الوسيط المعروف بين إيران والغرب، قبيل وصوله لطهران وبحث والمسؤولين هناك ملفات إقليمية.

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