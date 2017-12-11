ماكرون يدعو نتنياهو إلى تجميد الاستيطان

قناة الأقصى - غزة

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأحد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى "تجميد الاستيطان".

وجدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو عقب اجتماعهما في باريس، رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"الاحتلال"، معلناً عن دعمه أي مبادرة تدعم حل الدولتين.

وأشار إلى أن الحل يجب أن يقوم على أساس التفاوض وصولاً لدولتين.

وفيما يتعلق بسوريا، شدد ماكرون على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع حل نهائي لمعاناة الشعب ومواجهة الإرهاب بشكل نهائي، وإحلال الاستقرار.