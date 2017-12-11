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بالصور : تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب رام الله

الإثنين 11 ديسمبر 2017 01:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب رام الله

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تعرض موقع عسكري صهيوني قرب رام الله  منتصف الليل لإطلاق نار، من مركبة مارة دون وقوع إصابات، وذلك في عملية هي الثانية من نوعها بذات المنطقة خلال ساعات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسلحين فتحوا النار باتجاه موقع عسكري ما بين مخيم الجلزون ومستوطنة بيت  ايل شمالي رام الله، في حين باشرت قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين.

وفي وقت لاحق من الليلة الماضية تعرضت حافلة تقل مستوطنين لعملية إطلاق نار قرب قرية عين يبرود إلى الشمال من رام الله دون وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه لم تقع إصابات في الحافلة كونها مصفحة ضد الرصاص في حين تضررت نوافذ الحافلة بفعل العيارات النارية في الوقت الذي شرعت فيه قوات عسكرية بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين.

تعرض موقع عسكري لإطلاق نار قرب رام الله
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