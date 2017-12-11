مواجهات بعدة مناطق برام الله واعتقال 3 فتية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اندلعت مساء الأحد مواجهات في أربع نقاط مواجهة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في اليوم الرابع لاستمرار الاحتجاجات رفضا للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للاحتلال .

ففي قرية راس كركر غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من القرية وشرعت بإطلاق القنابل الغازية والصوتية بكثافة، حيث تصدى الشبان للجنود ورشقوهم بالحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية بينهم طالب في الثانوية العامة، وهم الطالب عبد الخالق برناط وحمزة الخطيب وكمال ياسين، من خلال كمين نصبه جنود الاحتلال خلال تواجدهم بالقرب من الجدار الفاصل غربي القرية وجرى احتجازهم، بحسب منسق اللجنة الشعبية في القرية راتب أبو رحمة.

واندلعت مواجهات في قرية دير جرير شمال غرب رام الله بعد اقتحام دوريات عسكرية للقرية، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات، فيما أطلق الجنود القنابل الغازية بكثافة في القرية.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان والفتية ضد قوات الاحتلال في الناحية الشرقية من قرية النبي صالح، تخللها إطلاق كثيف للقنابل الغازية.

واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المركبات على المدخل الشرقي خلال ساعات الليل وشرعت بالتحقيق مع المواطنين.

وشهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة مواجهات عنيفة خلال ساعات المساء، تخللها إطلاق كثيف للقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأصيب خلال المواجهات عشرة شبان بالرصاص المطاطي إلى جانب العشرات بحالات الاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.