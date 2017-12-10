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دعت لوقف حملات التطبيع مع الاحتلال

حماس تستنكر زيارة وفد بحريني للكيان الصهيوني

الأحد 10 ديسمبر 2017 06:15 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تستنكر زيارة وفد بحريني للكيان الصهيوني

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زيارة وفد من مملكة البحرين العربية للكيان الصهيوني، وخاصة في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم فظيعة وجرائم ضد الإنسانية وحملات تطهير عنصري بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته، وفي ظل تصاعد حالة الغضب ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واعترافه بالقدس عاصمة لما يسمى بإسرائيل.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي هذه الزيارة جريمة بحق شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا، ومساً بمشاعر العرب والمسلمين ومحبي القضية الفلسطينية، وتشجيعا للكيان الصهيوني على الإمعان في جرائمه وانتهاكاته والتجرؤ على الدم الفلسطيني.

وشدد برهوم أن الكيان الصهيوني هو رمز للإرهاب والعنصرية والتطرف في العالم، فالأصل العمل على عزله ومقاطعته وفضحه لا زيارته ومدحه والتطبيع معه وتجميل وجهه.

وطالب بالعمل الفوري على وقف كل حالات التطبيع والتعامل والتواصل مع الكيان الصهيوني من أي طرف كان وعلى أي مستوى، داعياً إلى تحشيد كل طاقات الأمة من أجل دعم عدالة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه وثوابته ونصرة قضيته.

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