المقدسيون يمنعون وفد التطبيع البحريني من دخول الأقصى

قناة الأقصى

منع المرابطون المقدسيون بعد ظهر اليوم الأحد، الوفد البحريني الذي يزور كيان الاحتلال من دخول المسجد الأقصى، رفضاً للتطبيع مع الاحتلال.

الوفد الذي يضم شخصيات سنية وشيعية حاول دخول ساحات الأقصى من باب المجلس إلا أن مجموعة من المصلين والحراس منعوهم وطردوهم، فيما حاول الوفد دخول المسجد من أبواب أخرى.

الوفد البحريني المكون من 24 شخصية يزور البلاد بموافقة الخارجية البحرينية وضمن الخط المعتدل الذي يقوده ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي حمل الوفد رسالة تسامح للمسؤولين الصهاينة ودعوات لتعزيز الحوار بين الأديان.

وتجوّل الوفد البحريني في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، رافعاً شعار التسامح بين الأديان، فيما تأتي هذه الزيارة والتي تعتبر أول زيارة علنية بعد أيام من الإعلان الأميركي عن القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، وعلى الرغم من الرفض العلني لمملكة البحرين لهذا الإعلان.