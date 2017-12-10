مسيرات الغضب العالمية تتواصل نصرةً للقدس

قناة الأقصى

تواصلت لليوم الرابع على التوالي تظاهرات الغضب في فلسطين والدول العربية والأجنبية للتعبير عن احتجاجها على قرار ترامب بحق بالقدس.

التظاهرات عمت عدداً من مدن الضفة المحتلة وقطاع غزة والتي كان أبرزها بيت لحم وطولكرم والخليل حيث شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما شهد قطاع غزة العديد من الوقفات والمسيرات.

كما اندلعت واجهات عنيفة مع الاحتلال في مخيم العروب بالخليل أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي صوب المتظاهرين.

اما قطاع غزة فقد أصيب عدد من الطلاب والمتظاهرين جراء إطلاق الاحتلال للقنابل المسيلة للغاز بشكل كثيف تجاه المتظاهرين على حدود خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط هتافات غاضبة من قبلهم مناصرة للقدس، ورفع أعلام فلسطين.

كما خرجت مظاهرات طلابية حاشدة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونظم كل الحركة النسائية بحركة حماس، والصحفيين بمشاركة الفصائل الوطنية وقفات احتجاجية بمدينة غزة.

أما عربياً فقد شارك مئات اللبنانيين والفلسطينيين في اعتصام مركزي أمام السفارة الأمريكية نصرة للقدس، حيث فرقتهم قوات الأمن اللبنانية، بعد محاولة المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية تنديداً بقرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأفاد مراسلنا أن قوات الأمن اللبنانية قمعت المتظاهرين بالغاز المسيل بالدموع والمياه العادمة بعد محاولة عدد منهم اقتحام مقر السفارة الخارجي.

وفي مصر شارك العشرات من الطلبة في عدد من الجامعات الكبرى منها جامعة الأزهر والزقازيق وعين شمس والمنوفية، للتنديد بقرار ترامب الجائر وسط مطالبات بالتراجع عن القرار.

ونظم طلاب جامعة قطر وقفة احتجاجية دعماً للقدس المحتلة، ورفضاً لقرار ترامب وسط هتافات وتكبيرات تخللها العديد من الكلمات.

وفي المغرب نظم العشرات تظاهرة ووقفة داعمة للقدس وفلسطين بمدينة الرباط، وندد المتظاهرون بقرار ترامب والانحياز الأمريكي للاحتلال.

أما في الجزائر فقد انطلقت مسيرات ونظمت وقفات في عدد من المدن دعماً للقدس ورفضاً للقرار، حمل المتظاهرون خلالها أعلام فلسطين وشعارات منددة بالاحتلال.

أما في تركيا فقد تواصلت فتواصلت المسيرات الحاشدة نصرةً للقدس، فقد نظم الآلاف تظاهرة حاشدة بمدينة إسطنبول ورفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية والتركية.

وفي السودان نظم الاتحاد العام للطلاب السودانيين، مسيرة احتجاجية رافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، أعقبها تقديم مذكرة رافضة للقرار لبعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وتواصلت في إيران مسيرات الغضب في عدة مدن نصرةً للقدس وتنديداً بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة الاحتلال.

