  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعيث خراباً بمقبرة الرحمة الملاصقة للأقصى

الأحد 10 ديسمبر 2017 10:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعيث خراباً بمقبرة الرحمة الملاصقة للأقصى

قناة الأقصى

اقتحمت طواقم تابعة لما يسمى "سلطة الآثار" و"سلطة الطبيعة" التابعتين للاحتلال، برفقة قوة عسكرية وشُرطيّة، صباح اليوم الأحد، مقبرة باب الرحمة الملاصقة بجدار المسجد الأقصى المبارك الشرقي.

وشرعت هذه الطواقم بقص أشجار قديمة في المقبرة، والعبث في العديد من المقابر، في انتهاك صريح لحرمة المقابر والأموات.

وقالت مصادر، إن تعزيزات من قوات الاحتلال وصلت المقبرة، ودنّست مقابرها، بعد اشتداد الجدل بين مقدسيين والطواقم العاملة التابعة للاحتلال في المنطقة.

يذكر أن الاحتلال استهدف مقبرة باب الرحمة، واقتطع منها أجزاء مهمة محاذية لسور المسجد الأقصى لصالح إقامة ما يسمى "حديقة وطنية"، ويمنع دفن موتى المقدسيين في أجزاء كثيرة من المقبرة، علما أن "باب الرحمة" من أقدم مقابر المسلمين في القدس المحتلة، ودُفن فيها عشرات الصحابة والعلماء وأبناء المدينة ومن أبرزهم الصحابي شداد بن أوس، والصحابي عبادة بن الصامت.

الاحتلال يعيث خراباً بمقبرة الرحمة الملاصقة للأقصى
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً بمداهمات في الضفة المحتلة
600

الانتفاضة مستمرة.. 231 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة
24909603_1843609899049236_2374421276822665553_n

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تبعات التصعيد الخطير
thumb (3)

أفغانستان تنتصر للأقصى وتهتف ضد قرار ترمب

الأخبار الرئيسية

منذ 14 دقيقة

القسّام: نحن مع انتفاضة شعبنا انتصاراً للقدس والعدو سيدفع ثمن كسر قواعد الاشتباك
منذ ساعة

نقابة الموظفين: الثلاثاء القادم إضراب شامل احتجاجاً على مماطلة الحكومة
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً بمداهمات في الضفة المحتلة
منذ 10 ساعات

القدس تضيع.. متى يستفيق العرب؟
منذ 14 ساعة

الانتفاضة مستمرة.. 231 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة
منذ 11 ساعة

آلاف الصهاينة يتظاهرون ضد نتنياهو

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (2-2)

د.أيمن ناهية
​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة