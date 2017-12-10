الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً بمداهمات في الضفة المحتلة

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة المحتلة .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطناً عرف منهم الشاب اسماعيل محمد زعول من بلدة حوسان ببيت لحم، إضافة إلى اعتقال الفتى ليث أبو عكر (14 عاماً) من مخيم عايدة .

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل واعتقلت المحرر علاء جهاد علي صبارنة ( 19 عاماً )، ومعتصم جمال علقم ( 19 عاماً )، وكريم إبراهيم أبو مارية ( 16 عاماً ) .

وأشارت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل أيضاً 6 مواطنين آخرين دون معرفة هويتهم، وتم نقل جميع المعتقلين إلى جهات مجهولة .