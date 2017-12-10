فقدان الوزن يساعد في التغلب على السكري

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن فقدان الوزن يساعد الأشخاص على التعافي من مرض السكري من النوع الثاني

وأجرى الدراسة باحثون بجامعتي نيوكاسل وغلاسكو في بريطنيا، ونشرت في دورية "لانسيت" (Lancet) الطبية.

واختار فريق الدراسة 298 مريضا بالسكري قضوا ما يصل إلى 5 أشهر في اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية هدف فقدان الكثير من الوزن.

وأظهرت النتائج أن نحو 50% من مرضى السكري تغلبوا على المرض بفضل فقدان الوزن.

وكان وزن أحد المرضى يصل إلى نحو 95 كيلوغراما، ثم فقد أكثر من 25 كيلوغراما ولم يعد بحاجة إلى تناول العلاج.

وأظهرت النتائج أن 46% من المرضى الذين بدؤوا التجربة تعافوا من المرض بعد عام، كما أن 86% من الذين فقدوا 15 كيلوغراما أو أكثر تعافوا من مرض السكري من النوع الثاني، و4% فقط من المرضى تعافوا بفضل الاستعانة بأفضل العلاجات المستخدمة حاليا.