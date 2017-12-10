توصية بعزل أضراس الطفل الدائمة‬

أوصى طبيب الأسنان الألماني كارل جورج بوخهامر الآباء بإجراء عزل لأضراس الطفل الدائمة بعد ظهورها، وذلك باستخدام مادة "عازل الشقوق" (fissure sealant).
ويعمل العزل على سد الشقوق والتجاويف، مما يحول دون توغل البكتيريا، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بـ التسوس.
وأوضح بوخهامر أن الأضراس الدائمة الأولى غالبا ما تظهر في عمر ست سنوات، في حين تظهر الضروس الدائمة الثانية في عمر 12 سنة. وتعد الأضراس أكثر عرضة للتسوس، لذا فإنها تستفيد من العزل كثيرا.
وأشار الطبيب الألماني إلى أن العزل قد يزول ويسقط، ولا سيما خلال أول أربعة إلى ستة أشهر من إجرائه، لذا ينبغي الالتزام بموعد أول فحص تال.