توصية بعزل أضراس الطفل الدائمة‬

أوصى طبيب الأسنان الألماني كارل ‫جورج بوخهامر الآباء بإجراء عزل لأضراس الطفل الدائمة بعد ظهورها، وذلك باستخدام مادة "عازل الشقوق" (fissure sealant).

و‫يعمل العزل على سد الشقوق والتجاويف، مما يحول دون توغل البكتيريا، ‫وبالتالي يقلل خطر الإصابة بـ التسوس.

‫وأوضح بوخهامر أن الأضراس الدائمة الأولى غالبا ما تظهر في عمر ست سنوات، ‫في حين تظهر الضروس الدائمة الثانية في عمر 12 سنة. وتعد الأضراس أكثر ‫عرضة للتسوس، لذا فإنها تستفيد من العزل كثيرا.

‫وأشار الطبيب الألماني إلى أن العزل قد يزول ويسقط، ولا سيما خلال أول ‫أربعة إلى ستة أشهر من إجرائه، لذا ينبغي الالتزام بموعد أول فحص تال.