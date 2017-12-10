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توصية بعزل أضراس الطفل الدائمة‬

الأحد 10 ديسمبر 2017 05:04 ص بتوقيت القدس المحتلة

توصية بعزل أضراس الطفل الدائمة‬

أوصى طبيب الأسنان الألماني كارل ‫جورج بوخهامر الآباء بإجراء عزل لأضراس الطفل الدائمة بعد ظهورها، وذلك باستخدام مادة "عازل الشقوق" (fissure sealant).

و‫يعمل العزل على سد الشقوق والتجاويف، مما يحول دون توغل البكتيريا، ‫وبالتالي يقلل خطر الإصابة بـ التسوس.

‫وأوضح بوخهامر أن الأضراس الدائمة الأولى غالبا ما تظهر في عمر ست سنوات، ‫في حين تظهر الضروس الدائمة الثانية في عمر 12 سنة. وتعد الأضراس أكثر ‫عرضة للتسوس، لذا فإنها تستفيد من العزل كثيرا.

‫وأشار الطبيب الألماني إلى أن العزل قد يزول ويسقط، ولا سيما خلال أول ‫أربعة إلى ستة أشهر من إجرائه، لذا ينبغي الالتزام بموعد أول فحص تال.

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