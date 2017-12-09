آلاف الصهاينة يتظاهرون ضد نتنياهو

شهدت الكيان الصهيوني، للأسبوع الثاني مساء السبت، تظاهرة كبيرة بمشاركة عشرات آلاف الصهاينة للاحتجاج على فضائح الفساد المالي التي تعصف في أروقة السلطة الصهيونية على مستويات حكومية وسياسية رفيعة، وفي المقدمة منها، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام العبري، تجاوب آلاف المتظاهرين وقدمِوا، اليوم السبت، إلى وسط الكيان، في حين تظاهر بالتزامن نحو 200 شخص آخر في مدينة القدس قبالة مقر رئيس الحكومة رافعين يافطات ضد الفساد ومطالبين بإنفاذ القانون.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بفساد نتنياهو ومن ضمنها "نتنياهو إلى السجن" و "الشعب يريد العدالة القضائية"..!

ويخضع رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامن نتنياهو، لتحقيقات في الشرطة في شبهات فساد في أكثر من ملف من ضمنها صفقة الغواصات مع ألمانيا، المعروفه بـ"القضية 3000"، وكذلك في "القضية 1000"، التي يعتمد ملفها بالأساس على الهدايا التي كان يقدمها الملياردير، أرنون ميلتشين، لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، بالإضافة الى "فضيحة التفاوض" مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، المعروفة بـ"القضية 2000".

تنسب الشرطة لبيرتس شبهات بالفساد والعمل بطريقة غير شرعية من أجل تمرير خدمات لصالح رجل أعمال أمام بلدية "هود هشارون".

في حين يخضع رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، للتحقيق في مكاتب وحدة "لاهاف 433"، بشبهة "تلقي الرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة" التي تتصل بقضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون".