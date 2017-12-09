الانتفاضة مستمرة.. 231 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

ارتفع عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين جراء اعتداء القوات الصهيونية عليهم في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، اليوم السبت، إلى 231 حالة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها مساء اليوم، إن طواقمها قدّمت خدمات الإسعاف الأولي لنحو 231 مصابا فلسطينيا اليوم؛ من بينهم 171 مواطنا في الضفة والقدس، و60 آخرين في قطاع غزة.

وذكرت أن من بين المصابين 12 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الصهيونثي الحي، و24 آخرين بالأعيرة المطاطية، فضلا عن 172 مصابا بحالات اختناق وإغماء جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن أربعة فلسطينيين أصيبوا جرّاء القصف المدفعي الصهيوني على قطاع غزة الذي أسفر أيضا عن استشهاد اثنين من أبنائه، اليوم.

وشهدت المدن الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة مواجهات مع الاحتلال منذ الصباح احتجاجا على القرار الأمريكي بشأن القدس.

واندلعت مظاهرات شعبية حاشدة في عدد كبير من البدات والمدن الفلسطينية، منذ ليل الأربعاء، بعد إعلان قرار ترمب الإعلان عن القدس عاصمة للكيان الصهيني ونقل سفارة بلاده للقدس.

واستشهد أمس أربعة فلسطينيين، وأصيب مئات آخرين خلال مواجهات اندلعت في الضفة والقدس وقطاع غزة الذي تعرض لغارات جوية صهيونية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأربعاء، القدس عاصمة للكيان في خطاب من البيت الأبيض.